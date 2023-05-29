Абхазия взялась за выращивание голубики

Опубликовано: 22:35, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия нацелилась на ягодный экспорт - в республике начали выращивать голубику. В 2024 году абхазская голубика может поступить в магазины России.

Поля голубики высадили прошлым летом в Абхазии, в перспективе голубика может стать прибыльным экспортным продуктом.

Ягодные плантации созданы в Галском районе, в селе Хумушкур, их площадь составляет 20 га. По мнению гендиректора компании ООО "Органик-Агро" Лесика Авидзбы, голубика станет "новым мандарином" для Абхазии.

"Мы хотим сделать так, чтобы голубика стала такой же популярной, как абхазский мандарин. Чтобы все знали, что у нас не только мандарин растет, но есть и абхазская голубика"

– Авидзба

Фермер-бизнесмен выращивает четыре сорта голубики, все они были привезены в Абхазию из Европы. Плантация составляет сегодня 65 тыс саженцев. Каждый куст может давать 3-5 кг ягод, пи этом плодоносить куст может 40-50 лет. В этом году голубику не планируется продавать - первый сезон станет пробным. Летом 2024 года экспортировать планируется до 10 т голубики.

Отметим, что в Абхазии первый урожай голубики можно собирать в июне, сказывается теплый мягкий климат.

В будущем угодная плантация станет точкой притяжения местных жителей для сезонной работы - на сбор ягод требуется около 250 человек.

В бизнес уже вложено 55 млн рублей, в этом году инвестиции составят еще 15 млн рублей. Окупить вложения планируется минимум через 7 лет.

Основным рынком сбыта абхазской голубики станет Россия.