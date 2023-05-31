Россиян в Таиланде призвали избегать районов на границе с Камбоджей

В Таиланде туристам ничто не угрожает, однако не стоит посещать районы на границе с Камбоджей, где идут боевые действия.

В Центре туристической информации Государственного управления по туризму Таиланда (ТАТ) рассказали об обстановке для россиян в связи с конфликтом Таиланда с Камбоджей.

"Российским туристам не о чем беспокоиться, им ничто не угрожает, если они не посещают районы боестолкновений таиландских и камбоджийских войск на границе Таиланда и Камбоджи"

– сообщение

В центре уточнили, что несмотря на то, что в этих районах имеются туристические достопримечательности, доступ туда сейчас закрыт силами безопасности Таиланда в качестве предосторожности, передает РИА Новости.