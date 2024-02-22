Россия запустит в космос спутник для Ирана

РФ выведет на орбиту спутник, построенный российскими же предприятиями для Ирана, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Мероприятие проходило сегодня в Тегеране.
Зампредседателя правительства отнес космос к числу наиболее динамичных направлений российско-иранского сотрудничества.
"Завтра историческим событием станет запуск космического аппарата, созданного российскими специалистами в интересах иранских партнеров"
– Александр Новак
По словам вице-премьера, это событие послужит важной вехой, после которой Москва и Тегеран смогут реализовать и другие, еще более масштабные проекты.
На заседании обсуждался весь спектр вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. По его итогам были подписаны шесть документов.
Запуск иранского спутника
Ранее сообщалось, что запуск будет произведен завтра в 08:43 мск. Ракета-носитель "Союз-2.1б" поднимется в воздух с космодрома Восточный (Амурская область). Она понесет спутник "Метеор-М" №2-4 и еще 18 малых спутников для России и других стран.
А полтора года назад Россия уже доставила в космос иранский спутник "Хайям". Это произошло 9 августа 2022 года.