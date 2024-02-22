Россия запустит в космос спутник для Ирана

Российские специалисты создали для Ирана космический аппарат – он будет отправлен на орбиту уже завтра. Это будет уже второй иранский спутник, который отправит на орбиту российская ракета.

РФ выведет на орбиту спутник, построенный российскими же предприятиями для Ирана, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Мероприятие проходило сегодня в Тегеране.

Зампредседателя правительства отнес космос к числу наиболее динамичных направлений российско-иранского сотрудничества.

"Завтра историческим событием станет запуск космического аппарата, созданного российскими специалистами в интересах иранских партнеров"

– Александр Новак

По словам вице-премьера, это событие послужит важной вехой, после которой Москва и Тегеран смогут реализовать и другие, еще более масштабные проекты.

На заседании обсуждался весь спектр вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. По его итогам были подписаны шесть документов.

Запуск иранского спутника

Ранее сообщалось, что запуск будет произведен завтра в 08:43 мск. Ракета-носитель "Союз-2.1б" поднимется в воздух с космодрома Восточный (Амурская область). Она понесет спутник "Метеор-М" №2-4 и еще 18 малых спутников для России и других стран.

А полтора года назад Россия уже доставила в космос иранский спутник "Хайям". Это произошло 9 августа 2022 года.