Вестник Кавказа

Россия запустит в космос спутник для Ирана

Россия запустит в космос спутник для Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские специалисты создали для Ирана космический аппарат – он будет отправлен на орбиту уже завтра. Это будет уже второй иранский спутник, который отправит на орбиту российская ракета.

РФ выведет на орбиту спутник, построенный российскими же предприятиями для Ирана, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Мероприятие проходило сегодня в Тегеране.

Зампредседателя правительства отнес космос к числу наиболее динамичных направлений российско-иранского сотрудничества.

"Завтра историческим событием станет запуск космического аппарата, созданного российскими специалистами в интересах иранских партнеров"

– Александр Новак

По словам вице-премьера, это событие послужит важной вехой, после которой Москва и Тегеран смогут реализовать и другие, еще более масштабные проекты.

На заседании обсуждался весь спектр вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. По его итогам были подписаны шесть документов.

Запуск иранского спутника

Ранее сообщалось, что запуск будет произведен завтра в 08:43 мск. Ракета-носитель "Союз-2.1б" поднимется в воздух с космодрома Восточный (Амурская область). Она понесет спутник "Метеор-М" №2-4 и еще 18 малых спутников для России и других стран.

А полтора года назад Россия уже доставила в космос иранский спутник "Хайям". Это произошло 9 августа 2022 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1685 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Министр нефти Ирана: Тегерану и Москве выгодно развитие нефтяного сотрудничества

Министр нефти Ирана: Тегерану и Москве выгодно развитие нефтяного сотрудничества

Сколько Россия потратила на товары из Ирана в прошлом году?

Сколько Россия потратила на товары из Ирана в прошлом году?

Россияне пересядут на авто из Африки

Россияне пересядут на авто из Африки

Из Грозного откроют новые авианаправления

Из Грозного откроют новые авианаправления

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы