Россия увеличит частоту полетов на Эгейское побережье Турции

Число рейсов из России на Эгейское побережье Турции станет больше. Туроператоры и компании увеличат частоту вылетов в Даламан и Бодрум.

Количество рейсов из Москвы и других российских регионов в города на Эгейском побережье Турции увеличится, сообщает туристический портал "Турдом".

Отмечается, что туроператоры и авиаперевозчики расширят летние полетные программы. Так, компания AZUR air с августа увеличит число вылетов из России в Даламан.

Известно, что самолеты данной авиакомпании будут вылетать на турецкий курорт из Казани и Екатеринбурга три раза в неделю. Турами будут заниматься компании Pegas, Anex, Coral Travel и "Интурист".

Помимо этого, партнер "Аэрофлота" и туроператор "Библио-Глобус" организует из Москвы в Даламан по 14 рейсов в неделю, а в Бодрум – по 17 рейсов.

Кроме того, перевозкой пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга будут заниматься Turkish Airlines и Pegasus Airlines.