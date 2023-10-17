Россия стала первой по морскому экспорту в Турцию

Опубликовано: 9:14, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия в сентябре стала мировым лидером по экспорту товаров в Турцию по морю, увеличив объемы поставок более чем на 11% за год: Турция импортирует из РФ нефть, дизельное топливо и уголь, говорится в данных Управления мореходства страны.

Россия вышла на первое место среди стран, экспортировавших товары в Турцию по морю – в сентябре объем поставок из РФ превысил 7,4 млн т, тогда как годом ранее в сентябре в Турцию было поставлено 6,7 млн т товаров, сообщило Управление мореходства страны.

Также в пятерку крупнейших поставщиков в Турецкую Республику вошли Египет, США, Греция и Ирак, а вот Украина из топ-5 списка экспортеров выбыла, передает РИА Новости.

Больше всего в Турцию импортируется сырая нефть (из РФ почти 1,5 млн т), уголь (из РФ около 1,7 млн т), дизельное топливо (из РФ более 1,2 млн т), металлолом и каменноугольный кокс. Годом ранее в первой пятерке были поставки пшеницы и меслина - смеси пшеницы и ржи, однако теперь этих товаров нет в лидерах, очевидно, на их поставках сказалось прекращение зерновой сделки.

Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 42,4 млн т грузов, что на 2,9% меньше по сравнению с сентябрем 2022 года – сказалось разрушительное землетрясение, уничтожившее один из важнейших турецких портов Искендерун. Самыми загруженными портами страны остаются Коджаэли и Алиага в районе Измира.