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Россия предложила Китаю финансовые отношения

Россия предложила Китаю финансовые отношения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Россия и Китай на фоне роста товарооборота должны развивать финансовые взаимоотношения. Для реализации этого направления необходимо построение депозитарного моста.

Министр финансов России Антон Силуанов выразил мнение, что рост товарооборота между Россией и Китаем должен подкрепляться развитием взаимодействия в области финансовых взаимоотношений.

«Растет активно товарооборот, и, если недавно цифра в $200 млрд казалась далекой перспективой, в этом году, скорее всего, мы ее превысим. Наряду с ростом товарооборота мы видим необходимость развития финансовых взаимоотношений»

– Антон Силуанов

Глава Минфина РФ подчеркнул, что в настоящее время на повестке стоят вопросы участия инвесторов из Китая в российском фондовом рынке, возможности отечественных инвесторов приобретать китайские облигации и активы без ограничений.

Для достижения этих целей, по словам министра, необходимо построение депозитарного моста между расчетными центрами России и Китая.

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