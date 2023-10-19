Россия поможет Палестине

Российская Федерация отправит гумпомощь палестинцам. Указания об отправке груза дал глава государства Владимир Путин.
Российские спасатели организовали отправку гумпомощи в пострадавшие районы Палестины. Отправка груза была подготовлена по указанию главы государства Владимира Путина и правительства РФ.
Борт спасателей Ил-76 отправился с военного аэродрома в Раменском. Груз планируется доставить в египетский аэропорт Эль-Ариш. Из Египта гумпомощь направят членам Египетской организации Красного Полумесяца. В свою очередь члены гумобъединения отправят российский груз пострадавшим палестинским гражданам.
Отмечается, что всего было отправлено 27 тонн гумпомощи, в которую вошли необходимые продукты питания.