Россия поможет Палестине

Опубликовано: 10:30, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Российская Федерация отправит гумпомощь палестинцам. Указания об отправке груза дал глава государства Владимир Путин.

Российские спасатели организовали отправку гумпомощи в пострадавшие районы Палестины. Отправка груза была подготовлена по указанию главы государства Владимира Путина и правительства РФ.

Борт спасателей Ил-76 отправился с военного аэродрома в Раменском. Груз планируется доставить в египетский аэропорт Эль-Ариш. Из Египта гумпомощь направят членам Египетской организации Красного Полумесяца. В свою очередь члены гумобъединения отправят российский груз пострадавшим палестинским гражданам.

Отмечается, что всего было отправлено 27 тонн гумпомощи, в которую вошли необходимые продукты питания.