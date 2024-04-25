Россия обеспечит Оман зерном

В 2023 году товарооборот России и Омана стал рекордным, при этом взаимная торговля и сотрудничество развиваются и в 2024 году. РФ готова нарастить экспорт зерна в Оман, сотрудничать в сфере энергетики и логистики, рассказал Решетников.

Товарооборот России и Омана может в этом году установить новый рекорд и оказаться выше прошлогоднего. Поставки российского зерна в Оман могут вырасти, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В прошлом году взаимный товарооборот стал рекордным за 10 лет, но при этом мы видим, что это далеко не весь потенциал. Россия готова наращивать поставки сельхозпродукции, прежде всего, всего зерна и продукции животноводства"

– министр

Также РФ заинтересована в сотрудничестве с Оманом в производственной сфере, инвестиционных проектах, энергетике, логистике.

"У Омана, конечно, уникальное географическое положение. По сути, это центр трансграничных перевозок и обслуживания потоков в направлении "Север-Юг", а это сейчас один из центральных проектов и один из основных логистических путей, которые наша страна развивает"

– министр