Россия не приветствует присоединение Армении к Римскому статуту

Опубликовано: 15:22, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дмитрий Песков в негативном ключе прокомментировал продвижение процесса ратификации Ереваном Римского статута МУС – сегодня соответствующий законопроект был одобрен парламентом Армении.

В Кремле высказались относительно перспектив принятия Республикой Армения Римского статута МУС. Позицию Москвы озвучил, и достаточно жестко, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Дмитрий Песков констатировал, что армянское правительство хорошо осведомлено о том, что Россия входит в число участников Римского статута. Кроме того, отметил он, Ереван, безусловно, в курсе "трудно укладывающегося решения" МУС, связанного с российским лидером.

"Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем"

– пресс-секретарь главы РФ

Песков охарактеризовал присоединение Армении к МУС как "чрезвычайно враждебный" относительно РФ шаг.

Представитель Кремля добавил, что ему не известны детали соглашения, которое армянская сторона готова предложить российской. Ранее сегодня в Ереване заявили о наличии некоего документа, который позволит урегулировать вытекающие из принятия Арменией Римского статута сложности.