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Россия не остановит поставки зерна на мировой рынок

Россия не остановит поставки зерна на мировой рынок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российское зерно будет и дальше поступать иностранным партнерам и нуждающимся странам. Зерновая сделка не окажет влияния на традиционный экспорт.

В Минсельхозе России заверили, что поставки зерна нуждающимся странам и надежным партнерам будут продолжены в любом случае.

"Планируем и дальше поставлять нашу продукцию, наше зерно нашим традиционным покупателям и наиболее нуждающимся странам"

– министр Дмитрий Патрушев

Глава ведомства считает, что отечественным экспортерам зерна не стоит ждать позитивных эффектов от стамбульской инициативы, но ее продление, вероятно, может повлиять на проблему глобального голода.

Что такое зерновая сделка. Коротко и ясно

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