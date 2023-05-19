Россия не остановит поставки зерна на мировой рынок

Опубликовано: 16:05, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российское зерно будет и дальше поступать иностранным партнерам и нуждающимся странам. Зерновая сделка не окажет влияния на традиционный экспорт.

В Минсельхозе России заверили, что поставки зерна нуждающимся странам и надежным партнерам будут продолжены в любом случае.

"Планируем и дальше поставлять нашу продукцию, наше зерно нашим традиционным покупателям и наиболее нуждающимся странам"

– министр Дмитрий Патрушев

Глава ведомства считает, что отечественным экспортерам зерна не стоит ждать позитивных эффектов от стамбульской инициативы, но ее продление, вероятно, может повлиять на проблему глобального голода.