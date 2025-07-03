Россия не будет специально запрещать импорт азербайджанских томатов – Минсельхоз

Россия не намерена специально запрещать ввоз томатов из Азербайджана. По словам главы Минсельхоза РФ Лут, все будет зависеть от потребностей рынка.

Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана в Россию не планируется – этот вопрос отрегулирует сам рынок, рассказала глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Она отметила, в России рынок томатов и огурцов достаточно сбалансирован. По ее словам, все зависит от сезона: в летний период обычно своих томатов много. Их выращивают и личные подсобные хозяйства.

А товары из Азербайджана, Узбекистана, Турции и других стран, по оценках Лут, считаются нишевыми.

"Если у нас будет достаточно продукции – значит, рынок просто не будет покупать (за рубежом) Если достаточно не будет – значит, наши друзья из Азербайджана и Узбекистана будут нам помогать"

- Оксана Лут