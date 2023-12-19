Россия направила Армении ноту протеста

Москва направила в МИД Армении ноту протеста в связи с посещением Бучи армянским дипломатом. В МИД РФ подчеркнули, что эта поездка представляет собой недружественный шаг.

Нота протеста направлена от российской стороны в армянский МИД, заявила официальный представитель МИД.

"Расцениваем посещение города Бучи главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана"

– Мария Захарова

Как передает ТАСС, она также обратила внимание на такие поступки представителей Армении, как материальная поддержка ВСУ и антироссийские заявления. В связи с этим, уточнила Захарова, в армянское внешнеполитическое ведомство была направлена нота протеста.

Дипломат добавила, что подобного поведения можно было ожидать от главы одного из районов Еревана Тиграна Тер-Маргаряна, который входит в политсовет прозападной "Республики".

"Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти"

– Захарова

Напомним, армянские власти в последнее время планомерно игнорируют мероприятия по линии ОДКБ и частично СНГ, выражая при этом очевидное желание присоединиться к Евросоюзу.