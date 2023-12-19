Россия направила Армении ноту протеста

Нота протеста направлена от российской стороны в армянский МИД, заявила официальный представитель МИД.
"Расцениваем посещение города Бучи главами столичного административного района Нор-Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана"
Как передает ТАСС, она также обратила внимание на такие поступки представителей Армении, как материальная поддержка ВСУ и антироссийские заявления. В связи с этим, уточнила Захарова, в армянское внешнеполитическое ведомство была направлена нота протеста.
Дипломат добавила, что подобного поведения можно было ожидать от главы одного из районов Еревана Тиграна Тер-Маргаряна, который входит в политсовет прозападной "Республики".
"Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти"
– Захарова
Напомним, армянские власти в последнее время планомерно игнорируют мероприятия по линии ОДКБ и частично СНГ, выражая при этом очевидное желание присоединиться к Евросоюзу.