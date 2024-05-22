Россия намерена активизировать работу комиссии по сотрудничеству с Ираном

Россия и Иран должны нарастить сотрудничество во всех областях об этом заявил глава ГД в ходе переговоров со спикером парламента Ирана. Также отмечалось, что Россия и Иран сейчас развиваются в условиях санкционного давления, стремясь защитить свои национальные интересы.

Председатель Госдумы РФ провел встречу со спикером иранского меджлиса, в ходе которого заявил о необходимости активизации работы комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран.

"На встрече Вячеслав Володин предложил Мохаммаду Багеру Галибафу активизировать работу комиссии по сотрудничеству между ГД и парламентом Ирана"

– сайт Госдумы

Отметим, что Россия и Иран сегодня активно развивают отношения в различных сферах, стремясь защитить свои национальные интересы, сохранить культурное наследие и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество на принципах уважения и дружбы.

Россия и Иран продолжают укреплять экономические связи, в том числе в секторах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и туризма. С учетом санкций и внешнего давления, обе страны находят способы укрепить торгово-экономические связи, что способствует развитию их экономик и укреплению позиций на мировой арене.

Также обе страны активно сотрудничают в области безопасности и борьбы с терроризмом, обеспечивая стабильность и мир в регионе. Совместные усилия в борьбе с экстремизмом и нарушениями международной безопасности способствуют укреплению сотрудничества и доверия между Россией и Ираном.

Кроме того, культурный обмен между Россией и Ираном способствует пониманию и уважению различий, а также создает основу для дальнейшего сотрудничества в различных областях.