Россия начнет выдавать бессрочный ВНЖ

Иностранные специалисты в России могут рассчитывать на бессрочный ВНЖ. Закон вступает в силу 7 января.

Высококвалифицированные кадры с иностранным гражданством смогут оформить в России ВНЖ без срока действия. Это следует из изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

"Вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи при условии, что данный высококвалифицированный специалист и члены его семьи проживают в России"

– документ

Изменения вступают в силу с 7 января.

Также Россия открыла упрощенный прием в гражданство для граждан Беларуси, Казахстана и Молдавии. Указ об этом был подписан президентом в декабре 2023 года.