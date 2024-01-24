Россия может запустить прямые авиарейсы в Пакистан

Прямое авиасообщение может быть установлено между Россией и Пакистаном в том случае, если направление окажется востребованным среди пассажиров.

Россию и Пакистан могут связать прямые авиарейсы, если это данный маршрут будет популярным у пассажиров. Такую информацию озвучил посол России в Пакистане Альбер Хореев.

"Мне известно об этой идее. Насколько она реализуема, будет прежде всего зависеть от рентабельности этого проекта, конкретно - от наполняемости таких рейсов, - сказал он. - На данном этапе более актуальным представляется активизация взаимодействия между авиационными властями и ведущими авиакомпаниями наших стран"

- Альберт Хореев

Сейчас между РФ и Исламской Республики Пакистан нет прямых рейсов. Для того чтобы добраться из России в Пакистан и обратно, необходимо воспользоваться пересадочными рейсами, которые обычно осуществляются через Турцию, Оман и ОАЭ.