Вестник Кавказа

Россия и Казахстан проведут совместный туристический форум

Порог Чертов мост на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан будут совместно развивать туризм. Речь идет о маршрутах на Алтае и на Каспийском море. Форум, посвященный туризму, состоится в 2024 году

Первый российско-казахстанский форум, посвященный туризму, состоится в этом году, рассказал посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.

"В конце этого года мы планируем провести первый казахстанско-российский туристический форум по ключевым отраслевым направлениям"

– посол

Россия и Казахстан могут работать совместно над созданием трансграничных маршрутов, в том числе на Каспийском море и на Алтае.

"Мы считаем, что Алтай - самое перспективное направление, это все-таки колыбель тюркских цивилизаций, Россия и Казахстан как раз на стыке"

– посол

Взаимный туризм между странами растет, этому способствует и увеличение авиарейсов между различными городами, указал Абаев.

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