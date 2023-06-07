Россия и Иран наметили планы по сотрудничеству в нефтехимии

Опубликовано: 16:54, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С предложением к российским властям совместно развивать сотрудничество в нефтехимической сфере в ходе выставки "Роспласт-2023", проходящей в Москве, обратился замминистра нефти Ирана Мортеза Шахмирзаи.

Иран намерен развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической промышленности и готов предложить России технические и инженерные услуги в этой сфере, заявил на выставке "Роспласт-2023", проходящей в Москве в эти дни, заместитель министра нефти и генеральный директор Национальной нефтехимической компании (National Petrochemical Company, NPC) Мортеза Шахмирзаи, сообщает посольство Ирана в Москве.

"ИРИ готова предоставить технические и инженерные услуги и взаимодействие в области химических веществ и катализаторов, необходимых российской нефтяной и нефтехимической промышленности в условиях санкций"

– Мортеза Шахмирзаи

Также замминистра пригласил российских инвесторов принять участие в иранской программе по развитию нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности, подчеркнув: Иран обладает богатым опытом преодоления трудностей, возникающих из-за санкций, а новые инвестиции позволят ИРИ нарастить потенциал нефтехимической промышленности с нынешних 92 до 200 млн т в рамках 6-летнего плана.

В течение трех дней работы выставки иранские компании планируют подписать с российскими более 10 соглашений о сотрудничестве, добавили в иранской дипмиссии.