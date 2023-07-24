Россия и Африка нарастили товарооборот до $18 млрд

Опубликовано: 9:50, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Взаимная торговля между Россией и Африкой оценивается почти в $18 млрд, перспективы для дальнейшего роста огромны, сообщил Путин. Поставки российского зерна в африканские страны, в том числе безвозмездные, продолжатся.

По итогам прошлого года товарооборот России и Африкой приблизился к $18 млрд и это не предел, говорится в статье российского лидера "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти 18 миллиардов долларов США. Однако все мы хорошо понимаем, что потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше"

– Владимир Путин

Отечественный бизнес проявляет интерес к наращиванию работы в странах Африки в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в сфере высоких технологий, в энергетике, в том числе атомной. Также компаниям интересно развивать химическую промышленность, транспортное машиностроение, сельское хозяйство.

Сегодня, отметил Путин, ситуация требует новых решений, как в сферах логистики и транспорта, так и в сфере взаимных расчетов.

"Понимаем, какое значение имеет бесперебойное снабжение продовольствием для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств. Исходя из этого, мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН"

– Владимир Путин

Россия за прошлый год поставила в африканские страны 11,5 млн тонн зерновых, в 2023 году поставки существенно выросли, уже за первое полугодие они без малого составили 10 млн т.