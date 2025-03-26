Россия будет арендовать самолеты с экипажами для международных перевозок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о лизинге самолетов с экипажами для международных перевозок, согласно которому авиакомпании страны смогут брать в аренду гражданские самолеты для перевозок пассажиров за рубеж.

Россия сможет брать в аренду иностранные воздушные суда, чтобы безопасно перевезти российских пассажиров к местам их отдыха за рубежом и обратно – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин, он уже размещен на портале официального опубликования правовых актов.

У такого договора аренды будут жесткие требования и к эксплуатанту, и к иностранному авиапредприятию, а Росавиация сможет самостоятельно принимать решение о выдаче сертификата летной годности на иностранное гражданское воздушное судно, передает РИА Новости.

Классификация авиалайнера и его сертификат летной годности также будут устанавливать федеральные авиационные правила, утвержденные министерством транспорта РФ.

Новый закон позволит расширить парк судов для международных воздушных перевозок и уменьшить издержки российских перевозчиков, также он позволит в полной мере защитить права и интересы российских пассажиров.

Напомним, в период летнего высокого сезона российские авиаперевозчики зачастую не справляются в резко возрастающим пассажиропотоком и зачастую авиарейсы переносятся и даже откладываются из-за отсутствия свободных воздушных судов или их поломок.