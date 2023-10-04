"Роскосмос" готов продлить контракт с Байконуром

"Роскосмос" предложил Казахстану не прекращать пуски ракет "Протон" с Байконура после 2025 года, как было договорено ранее – у России есть запас этих тяжелых ракет-носителей, которые можно использовать в рамках космической программы.

"Роскосмос" и Центр Хруничева, производящий ракеты тяжелого класса "Протон-М", предложили Казахстану продолжить пуски этих носителей с Байконура после 2025 года, сообщил гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"Предложения со стороны Центра Хруничева и госкорпорации "Роскосмос" проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу "Байконур"

- Алексей Варочко

Сейчас в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей, часть из них осталась в связи с отказом некоторых потенциальных заказчиков, и в корпорации полагают целесообразным не прекращать их производство, а довести их до состояния полной полетной готовности и найти для них полезные нагрузки, отметил Варочко, передает РИА Новости.

В планах центра Хруничева до конца 2025 года запустить на орбиту как минимум четыре таких ракеты. Что касается того, как планируется использовать остальные имеющиеся "Протоны", то часть ракет будет задействована для выполнения Федеральной космической программы России, а часть - для выполнения обязательств по коммерческим запускам, полагают в госкорпорации.