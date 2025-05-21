Росатом заявил о готовности работать с Ираном по обогащенному урану

О готовности работать с Тегераном по обогащенному урану заявил глава Росатома Лихачев. По его словам, она работа проходить в рамках будущих договоренностей по иранской ядерной программе.

Российская компания Росатом готова к работе с Ираном по обогащенному урану в рамках будущих договоренностей, рассказал журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на ПМЭФ.

"Мы готовы к работе с иранцами в части обогащенного урана в рамках тех договоренностей, которые будут достигнуты"

- Алексей Лихачев

Он подчеркнул, что если будут достигнуты международные договоренности и принято решение руководством страны, то Росатом решит все технологические проблемы, связанные с обогащенным урановым продуктом, в том числе и высокопроцентным.

Напомним, что Алексей Лихачев заявил, что большая часть объектов иранской ядерной программы не получили ущерба после ударов Израиля.