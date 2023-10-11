Роналду могут наказать плетью в Иране

Опубликовано: 19:17, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Легендарный футболист Криштиану Роналду совершил в Иране нарушение, наказание за которое представляет собой удары плетью. Подвергнуться телесному наказанию спортсмен может за то, что поцеловал свою болельщицу.

Играющему за саудовский "Аль-Наср" Криштиану Роналду в Иране теперь может грозить 99 ударов плетью, о такой возможности пишут иранские СМИ.

Футболист совершил нарушение во время поездки в ИРИ на матч с "Персеполисом". На встрече с фанатами Роналду обнял и поцеловал болельщицу, что запрещено иранскими законами.

Теперь игроку грозит наказание плетью, которое может теоретически быть совершено, когда мужчина снова приедет в Исламскую Республику: информацию о поцелуе появилась уже после отъезда форварда из Ирана.