Роналду могут наказать плетью в Иране

Легендарный футболист Криштиану Роналду совершил в Иране нарушение, наказание за которое представляет собой удары плетью. Подвергнуться телесному наказанию спортсмен может за то, что поцеловал свою болельщицу.
Играющему за саудовский "Аль-Наср" Криштиану Роналду в Иране теперь может грозить 99 ударов плетью, о такой возможности пишут иранские СМИ.
Футболист совершил нарушение во время поездки в ИРИ на матч с "Персеполисом". На встрече с фанатами Роналду обнял и поцеловал болельщицу, что запрещено иранскими законами.
Теперь игроку грозит наказание плетью, которое может теоретически быть совершено, когда мужчина снова приедет в Исламскую Республику: информацию о поцелуе появилась уже после отъезда форварда из Ирана.