РМК получил сертификат качества гуманитарной помощи из Баку для Ханкенди

Опубликовано: 11:24, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В азербайджанском обществе Красного полумесяца сообщили о вручении российским миротворцам сертификата качества мучных изделий в Ханкенди. Там добавили, что сейчас общество находится в режиме ожидания.

Генеральный секретарь азербайджанского общества Красного полумесяца Джейхун Мирзоев сообщил о передаче российскому миротворческому контингенту сертификата качества мучных изделий, отправленных в Ханкенди из Баку.

По словам генсека, сейчас общество находится в режиме ожидания. Он отметил, что в настоящее время каких-либо изменений нет.

Ранее автоколонна с гуманитарной помощью от азербайджанского общества Красного полумесяца армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. Сейчас члены общества ведут переговоры с командованием РМК относительно пропуска помощи.

Ранее президент азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан заявил, что карабахским армянам могут получить и другие необходимые товары. Это в очередной раз говорит о гуманистическом подходе Баку, который направляет помощь в Карабах.