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РМК получил сертификат качества гуманитарной помощи из Баку для Ханкенди

РМК получил сертификат качества гуманитарной помощи из Баку для Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В азербайджанском обществе Красного полумесяца сообщили о вручении российским миротворцам сертификата качества мучных изделий в Ханкенди. Там добавили, что сейчас общество находится в режиме ожидания.

Генеральный секретарь азербайджанского общества Красного полумесяца Джейхун Мирзоев сообщил о передаче российскому миротворческому контингенту сертификата качества мучных изделий, отправленных в Ханкенди из Баку.

По словам генсека, сейчас общество находится в режиме ожидания. Он отметил, что в настоящее время каких-либо изменений нет.

Ранее автоколонна с гуманитарной помощью от азербайджанского общества Красного полумесяца армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе, въехала на дорогу Агдам-Ханкенди. Сейчас члены общества ведут переговоры с командованием РМК относительно пропуска помощи.

Ранее президент азербайджанского общества Красного полумесяца Новруз Аслан заявил, что карабахским армянам могут получить и другие необходимые товары. Это в очередной раз говорит о гуманистическом подходе Баку, который направляет помощь в Карабах.

В Карабах отправилась первая гуманитарная помощь по Агдам-Ханкенди

В Карабах отправилась первая гуманитарная помощь по Агдам-Ханкенди

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