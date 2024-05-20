Рига продлит прямые рейсы в Баку в связи с СОР29

Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Латвией продлят до конца осени в связи с проведением климатической конференции в Баку. Запуск рейсов намечен на начало июля.

Авиаперевозчик из Латвии АirBaltic в начале июля начнет совершать прямые вылеты в столицу Азербайджана.

Авиасообщение между Баку и Ригой сезонное, но в связи с проведением климатической конференции СОР29 прямые рейсы будут продлены до конца ноября. Информацию об этом озвучил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

"Думаю, что это будет очень удобно для людей, запланировавших поездку сюда в ноябре”

- Эдгарс Скуя

Уточняется, что полеты будут проходить трижды в неделю, по средам, пятницам и воскресеньям. Старт полетов из Баку намечен на 6 утра.