Результаты парламентских выборов в Грузии отражали волю народа – генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прокомментировал парламентские выборы в Грузии и заявил, что реакция оппозиции не считается справедливой – результаты отражают мнение народа.

Согласно материалам СМИ, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу дал комментарий относительно действий грузинской оппозиции – он считает, что оппозиционные партии несправедливы к своим избирателям, так как результаты выборов честны и отражают национальное мнение.

Напомним, что осенью 2024 года в Грузии пошли парламентские выборы, итоги которых отказались признавать основные оппозиционные партии и обвинили действующее правительство в их фальсификации. Своим основным требованием до сих пор они называют проведение внеочередных выборов и бойкотируют парламентские заседания.

На данный момент оппозиционное крыло составляет свыше сорока процентов в составе грузинского парламента, и, по словам Синирлиоглу его действия можно расценивать как бойкот: в демократическом обществе важно сохранять плюрализм мнений, однако, парламент необходимо использовать как орган власти, избранный народом. Открыто пренебрегать его заседаниями – несправедливо по отношению к своим же избирателям.

Напомним, что грузинские власти уже не единожды предоставляли доказательства прозрачности выборов. ОБСЕ не опровергали данное мнение, отмечая лишь некоторые нарушения, но не фальсификацию. Тем не менее оппозиция уже больше полугода проводит акции протеста и требует пересмотра результатов парламентских выборов 2024 года.