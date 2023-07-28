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Режим ЧС ввели в Черкесске

Режим ЧС ввели в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ненастье, обрушившееся сегодня на столицу КЧР, стало поводом для введения на территории Черкесска режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили городские власти.

В Черкесске начал действовать режим ЧС. Такое решение приняло руководство столицы республики.

"В связи с неблагоприятными явлениями (сильный ветер, град, ливень) обстановка на территории Черкесска признана чрезвычайной ситуацией"

– администрация Черкесска

Где нет света в Черкесске?

По данным городским властей, на данный момент ветер спровоцировал две сотни обрывов ЛЭП. Электрики уже починили 64 из них, три участка ремонтируются.

Сейчас нет света на Привокзальной улице и в районе Птицефабрики.

Лампчка
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жертва и пострадавшие

Ранее сегодня глава КЧР сообщил, что в результате падения деревьев из-за ветра в Черкесске погиб молодой мужчина. По словам Рашида Темрезова, еще несколько человек пострадали.

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