Режим ЧС ввели в Черкесске

Ненастье, обрушившееся сегодня на столицу КЧР, стало поводом для введения на территории Черкесска режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили городские власти.
В Черкесске начал действовать режим ЧС. Такое решение приняло руководство столицы республики.
"В связи с неблагоприятными явлениями (сильный ветер, град, ливень) обстановка на территории Черкесска признана чрезвычайной ситуацией"
– администрация Черкесска
Где нет света в Черкесске?
По данным городским властей, на данный момент ветер спровоцировал две сотни обрывов ЛЭП. Электрики уже починили 64 из них, три участка ремонтируются.
Сейчас нет света на Привокзальной улице и в районе Птицефабрики.
Жертва и пострадавшие
Ранее сегодня глава КЧР сообщил, что в результате падения деревьев из-за ветра в Черкесске погиб молодой мужчина. По словам Рашида Темрезова, еще несколько человек пострадали.