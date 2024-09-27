Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

Туристический поезд из Туапсе в Гагру завершил летний сезон и уже готовится к зимнему. Популярный ретропоезд снова отправится в Абхазию со 2 января.

В новогодние праздники туристический поезд Туапсе - Сочи - Гагра совершит шесть рейсов туда-обратно, следует из информации на сайте РЖД.

Ретропоезд по итогу летнего сезона перевез в 2024 году почти 55 тыс человек, популярный туристический поезд в Абхазию решили включить в расписание и в период новогодних каникул.

"Турпоезд "Сочи" вернется в новогодние праздники: 31 декабря (до Розы Хутор), со 2 по 7 января (по традиционному маршруту)"

– сообщение ФПК

Билеты уже в продаже, в период со 2 по 7 января 2025 года туристический состав будет ходить ежедневно - из России в Абхазию в утренние часы, в обратно направлении - в вечерние. Самый дешевый билет на поезд можно приобрести за 700 рублей при посадке в Сочи и за 750 рублей при посадке в Туапсе.

К билету на поезд можно добавить экскурсионный пакет, организованная поезда на Рицу обойдется в 2300 рублей, в Новый Афон - в 1700 рублей. Пакеты включают трансфер, экскурсии, дегустации.

Для туристов, которые планируют встретить Новый год в Абхазии, туристический поезд станет возможностью завершить отдых новыми впечатлениями: интерьер ретропоезда стилизован в духе 1970-1980-х годов, путешествие в нем наполнено особой атмосферой.

В состав поезда входит также вагон-ресторан, в котором предлагаются лучшие блюда абхазской кухни.