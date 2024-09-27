Ретропоезд в Абхазию будет ходить в новогодние каникулы

В новогодние праздники туристический поезд Туапсе - Сочи - Гагра совершит шесть рейсов туда-обратно, следует из информации на сайте РЖД.
Ретропоезд по итогу летнего сезона перевез в 2024 году почти 55 тыс человек, популярный туристический поезд в Абхазию решили включить в расписание и в период новогодних каникул.
"Турпоезд "Сочи" вернется в новогодние праздники: 31 декабря (до Розы Хутор), со 2 по 7 января (по традиционному маршруту)"
– сообщение ФПК
Билеты уже в продаже, в период со 2 по 7 января 2025 года туристический состав будет ходить ежедневно - из России в Абхазию в утренние часы, в обратно направлении - в вечерние. Самый дешевый билет на поезд можно приобрести за 700 рублей при посадке в Сочи и за 750 рублей при посадке в Туапсе.
К билету на поезд можно добавить экскурсионный пакет, организованная поезда на Рицу обойдется в 2300 рублей, в Новый Афон - в 1700 рублей. Пакеты включают трансфер, экскурсии, дегустации.
Для туристов, которые планируют встретить Новый год в Абхазии, туристический поезд станет возможностью завершить отдых новыми впечатлениями: интерьер ретропоезда стилизован в духе 1970-1980-х годов, путешествие в нем наполнено особой атмосферой.
В состав поезда входит также вагон-ресторан, в котором предлагаются лучшие блюда абхазской кухни.