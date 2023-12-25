Решетников: горнолыжные курорты Кавказа ждут большие перспективы

В скором времени горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии будут принимать по миллиону туристов ежегодно, спрогнозировал министр экономического развития России Максим Решетников.

У горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии большое будущее – совсем скоро они будут принимать по миллиону туристов в год, спрогнозировал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе посещения курорта "Архыз".

"Туризм - реальная точка роста, все ездят и все видят это - и "Эльбрус", и "Архыз", и "Домбай" в ближайшее время станут курортами-миллионниками, каждый по 1 млн человек будет принимать. Здесь по прошлому году по ски-пассам побывали 620 тыс туристов, на "Эльбрусе" - 730 тыс туристов"

- Максим Решетников

Министр отметил, что горнолыжные курорты развиваются, на местах "начали наводить порядок" и работать с резидентами, не выполнявшими своих обязательств.

"Много работы, но по "Архызу" - два года назад здесь были пустыри, недострои, жизни на стройках не было. После того, как мы начали наводить порядок, расторгать договоры с теми резидентами, кто не выполняет своих обязательств или перепродает участки, все сильно зашевелилось, и пошли инвестиции и инвесторы"

- Максим Решетников