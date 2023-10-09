Опубликовано: 3:33, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба акима Астаны

Власти казахстанской столицы решили очистить приток главной городской реки Есиль – речку Акбулак. За два десятка лет, которые прошли с предыдущей очистки, она полностью заросла камышом.

Настало время привести в порядок дно протекающей через Астану речки Акбулак, заросшей камышом, очистные работы могут продлиться до апреля, сообщили в акимате столицы.

"В 2022 году департамент охраны окружающей среды и природопользования Астаны провел гидрологическое исследование с целью выявления наиболее заиленных участков и определения толщины донных отложений в реке"

- акимат Астаны

Наносы ила в реке за это время местами выросли свыше 2 м, это привело к ее заболачиванию и замутнению дна, все это раздражает горожан и тревожит экологов.

Очистив реку, удастся охватить проточным орошением 70% всей благоустроенной территории, что несомненно положительно скажется на всей инфраструктуре казахстанской столицы, добавили в акимате Астаны.