Реконструкцию проведут на домашнем стадионе "Динамо" Тбилиси

Стадион "Динамо Арена" в Тбилиси будет реконструирован. Президент местного "Динамо" отметил, что у арена большие перспективы.

Президент тбилисского футбольного клуба "Динамо" Роман Пипия сообщил, что на домашнем стадионе команды – "Динамо Арена" – будет проведена реконструкция.

В Грузию по приглашению руководителя клуба прибыли сотрудники одной из самых известных немецких архитектурных компаний HPP Architekten.

Пипия отметил, что у стадиона большие перспективы. Он подчеркнул, что реновация арены станет очень важным событием не только для Тбилиси, но и для всей Грузии.

Президент добавил, что после реконструкции стадион приобретет совершенно новую роль. По его словам, на нем, помимо футбола, горожанам предложат другие необходимые услуги.