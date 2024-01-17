Реконструкция аэропорта в Сухуме началась с подведения ЛЭП

Специалисты "Черноморэнерго" установили на территории Сухумского аэропорта трансформаторную подстанцию, сообщил глава предприятия Тимур Джинджолия.
Он уточнил, что к объекты проложена ЛЭП.
Руководитель компании пояснил, что объекты будут использоваться строителями, которые займутся реконструкцией абхазского воздушной гавани.
Джинджолия добавил, что подстанция и ЛЭП были созданы по указанию правительства республики. Работы, по его словам, велись на средства "Черноморэнерго", передает Абхазское телевидение.
Когда откроют аэропорт в Сухуме?
Ранее президент Абхазии назвал дату открытия воздушной гавани. Он уточнил, что тестовые технические полеты будут выполняться уже летом. Для пассажиров аэропорт откроется 31 декабря.
В данный момент в Абхазии нет ни одного действующего аэропорта. Аэропорт в Сухуме был разрушен в 1990-е. Чтобы добраться до Абхазии, надо прилететь в Сочи. Оттуда можно попасть в республику на поезде, электричке или автомобильном транспорте.