Реконструкция аэропорта в Сухуме началась с подведения ЛЭП

Сухумский аэропорт уже скоро начнут восстанавливать в Абхазии. Энергетики установили необходимые для снабжения строителей электричеством объекты.

Специалисты "Черноморэнерго" установили на территории Сухумского аэропорта трансформаторную подстанцию, сообщил глава предприятия Тимур Джинджолия.

Он уточнил, что к объекты проложена ЛЭП.

Руководитель компании пояснил, что объекты будут использоваться строителями, которые займутся реконструкцией абхазского воздушной гавани.

Джинджолия добавил, что подстанция и ЛЭП были созданы по указанию правительства республики. Работы, по его словам, велись на средства "Черноморэнерго", передает Абхазское телевидение.

Когда откроют аэропорт в Сухуме?

Ранее президент Абхазии назвал дату открытия воздушной гавани. Он уточнил, что тестовые технические полеты будут выполняться уже летом. Для пассажиров аэропорт откроется 31 декабря.

В данный момент в Абхазии нет ни одного действующего аэропорта. Аэропорт в Сухуме был разрушен в 1990-е. Чтобы добраться до Абхазии, надо прилететь в Сочи. Оттуда можно попасть в республику на поезде, электричке или автомобильном транспорте.