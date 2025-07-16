Рейсы "Аэрофлота" вернулись к расписанию 29 июля

Сегодня рейсы "Аэрофлота" вылетают по расписанию, с 10:00 компания вернулась к штатной работе. Из Москвы во вторник будет выполнено 93% запланированных рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" во вторник вернулась к выполнению рейсов по расписанию.

Накануне перевозчик зафиксировал сбой информационных систем, в связи с чем были отменены десятки рейсов из Шереметьево.

"До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась"

– сообщение

В компании добавили, что на 29 июля к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно.

Накануне "Аэрофлот" выполнил порядка 80% рейсов из запланированной суточной программы.

Сегодня сайт перевозчика работает корректно, сбоев в системе бронирования не фиксируется.