Рейсовый автобус из Астрахани протаранил грузовик под Рязанью, погиб его водитель

Ранним утром, в 4:20 мск, сегодня в Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом из Астрахани, в котором погиб его водитель, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Рейсовый автобус на большой скорости двигался к конечной точке своего маршрута – Москве по федеральной трассе Р-22 "Каспий", когда по невыясненным пока причинам он вылетел на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN, передает "АиФ-Астрахань".
Водитель автобуса скончался в больнице, еще 12 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, пострадал и водитель грузовика – все они были госпитализированы.
Сейчас на месте страшного ДТП на 300-м километре трассы в Ряжском районе работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства дорожного происшествия.