Рейсов в Доху из Ташкента может стать вдвое больше

Узбекистан и Катар обсуждают возможность увеличения числа авиарейсов между Ташкентом и Дохой. Также маршрутная сеть может расшириться, могут быть запущены рейсы в Доху из других городов Узбекистана.

Возможность расширения авиаперевозки между двумя странами обсудили на встрече глава Минтранса Узбекистана Ильхом Махкамов и глава гражданской авиации Катара Мухаммад Фалех Аль-Хаджри.

Стороны рассмотрели возможность увеличения частоты регулярных рейсов по маршруту Доха-Ташкент. Сегодня еженедельно между городами выполняется четыре рейса, планируется нарастить их число до семи. Добраться из Ташкента в Доху можно за четыре часа прямым авиарейсом. Также был поднят вопрос о том, чтобы запустить авиарейсы в Доху из других городов Узбекистана.

Кроме того, министр транспорта РУ и глава гражданской авиации Катара обсудили будущее грузовых воздушных перевозок между двумя странами.