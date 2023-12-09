Рейсов "Победы" между Москвой и Нальчиком станет больше

Попасть из Москвы в столицу Кабардино-Балкарии с апреля станет проще. Перевозчик "Победа" добавит в расписание еще один авиарейс.

Отечественный лоукостер "Победа" весной планирует включить в расписание дополнительный рейс из Нальчика в Москву.

"С 15 апреля текущего года авиакомпания "Победа" запускает второй авиарейс из аэропорта Нальчика в Москву, аэропорт Шереметьево. Полеты из аэропорта Шереметьево планируются с частотой шесть раз в неделю"

– правительство региона

Продолжительность полета между столицей и центром Кабардино-Балкарии - 3 часа 15 минут. На маршрут поставлены воздушные судна Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров. Вылеты будут совершаться в дневное время.