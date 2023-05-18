Регионам СКФО представили стандарты кавказского гостеприимства

Опубликовано: 8:56, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во всех регионах СКФО прошла серия семинаров, посвященных единому стандарту кавказского гостеприимства, в которых приняли участие представители туриндустрии региона.

Все регионы Северного Кавказа провели серию семинаров по внедрению единых стандартов кавказского гостеприимства, в них поучаствовали более 1 тыс представителей туриндустрии, подключившиеся к проекту по развитию туристического потенциала регионов округа "Кавказ Gran Turismo", рассказал председатель экспертного совета комитета Госдумы по туризму, координатор проекта Христофор Константиниди.

Стандарты были разработаны в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг, по сути это пошаговая инструкция добровольного внедрения стандартов качества услуг, единых на всем Северном Кавказе, включающая четыре основных раздела по работе гостиниц по приему и размещению туристов, содержанию номерного фонда, питанию и благоустройству территории, поведал координатор.

"Кавказское гостеприимство - это бренд, известный еще с давних времен, и он имеет особенности в виде колорита, культуры, традиций, быта народов Северного Кавказа. И наша задача - обеспечить единые стандарты и одинаково высокое качество предоставления туристических услуг", - рассказал Константиниди, передает ТАСС.

Участникам семинаров ведущие эксперты рассказали о содержании стандартов, их внедрении, обучении персонала и способах контроля качества сервиса. По их итогам принято решение оказывать методическую помощь по внедрению стандартов и по обучению персонала, а также проводить мониторинга местными властями уровня качества обслуживания.