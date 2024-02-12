Редкий 2800-летний амулет найден в Израиле

В Израиле обнаружена древнейшая находка возрастом около 2800 лет. Печать из сердолика в форме скарабея могла принадлежать вавилонскому или ассирийскому чиновнику.

Редчайшая находка обнаружена на севере Израиля. У подножья холма Тель-Ракеш, который относится к городу Аннарат, турист нашел печать в виде скарабея.

© Фото: соцсети Управления древностей Израиля

Предполагается, что древнему амулету около 2800 лет, сообщает Управление древностей Израиля.

Подобное исполнение относится к вавилонскому или ассирийскому стилю. По данным ученых, в древности здесь могли находиться чиновники. Таким образом, печать принадлежать одному из должностных лиц того времени.

Находка выполнена из сердолика в форме скарабея, на обратной стороне изображено мифическое существо.

© Фото: соцсети Управления древностей Израиля

Во времена Древнего Египта скарабей считался символом возрождения. Их изображение обычно наносили на печати высокопоставленных чиновников.

Благодаря находке, ученые могут предполагать, что около 2800 лет назад здесь находилась ассирийская администрация.