Вестник Кавказа

Разговорный клуб по арабскому языку появился в Махачкале

Мусульманка читает коран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана открылся разговорный клуб по арабскому языку. Встречу будут проводиться педагогами при участии носителей языка.

Открытие разговорного клуба по арабскому языку состоялось в Штабе общественной поддержки Махачкалы. Организатором выступила студентка из ДГУ Аминат Хайбулаева, выигравшая грант от Росмолодежи на развитие проекта.

Школа направлена на развитие лингвистических и культурных навыков студентов, которые изучают арабский язык. Она также поспособствует популяризации знания об арабском мире.

Члены данной школы смогут общаться и практиковать арабский язык, а по итогам получения получить сертификат. В проект входят проведение встреч с носителями языка, просмотр фильмов и прочтение рассказов с обсуждениями.

Стоит добавить, что встречи с учениками будут проводить педагоги, а также носители языка из Сирии, Египта и Палестины.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1040 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанец снес дом своего земляка

Дагестанец снес дом своего земляка

Вор женских сумок с драгоценностями пойман в Дербенте

Вор женских сумок с драгоценностями пойман в Дербенте

Дагестан привлечет туристов новыми маршрутами

Дагестан привлечет туристов новыми маршрутами

Автокатастрофа с фурой на трассе &quot;Кавказ&quot; привела к смерти водителя

Автокатастрофа с фурой на трассе "Кавказ" привела к смерти водителя

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы