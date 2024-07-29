Разговорный клуб по арабскому языку появился в Махачкале

В столице Дагестана открылся разговорный клуб по арабскому языку. Встречу будут проводиться педагогами при участии носителей языка.

Открытие разговорного клуба по арабскому языку состоялось в Штабе общественной поддержки Махачкалы. Организатором выступила студентка из ДГУ Аминат Хайбулаева, выигравшая грант от Росмолодежи на развитие проекта.

Школа направлена на развитие лингвистических и культурных навыков студентов, которые изучают арабский язык. Она также поспособствует популяризации знания об арабском мире.

Члены данной школы смогут общаться и практиковать арабский язык, а по итогам получения получить сертификат. В проект входят проведение встреч с носителями языка, просмотр фильмов и прочтение рассказов с обсуждениями.

Стоит добавить, что встречи с учениками будут проводить педагоги, а также носители языка из Сирии, Египта и Палестины.