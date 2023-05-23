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Раскопки в Агдаме: найдены 30 могил потомков хана

Раскопки в Агдаме: найдены 30 могил потомков хана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Древние могилы потомков хана найдены в Агдаме. Раскопки на территории Имарет возле дворца хана продолжаются уже 50 дней.

Археологи работают в Агдаме на территории возле дворца Панахали хана, им удалось обнаружить свыше 30 могил ханских потомков.

Раскопки почти два месяца ведутся на территории древнего кладбища Имарет, работы проводятся в рамках подготовки к восстановлению исторических памятников и комплексов. На территории заняты исследовали Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Наши археологи уже около 50 дней работают в Агдаме на территории комплекса "Имарет". Исследована почти вся территория комплекса, более 1000 кв м, обнаружены более 30 могил потомков хана"

– профессор Аббас Сеидов

Белокаменный дворец в Агдаме был построен в XVIII веке, он служил летней резиденцией Панахали хана. Во время армянской оккупации в ханском дворце держали свиней. Власти Азербайджана намерены восстановить культурно-исторический памятник и сделать его местом притяжения туристов.

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