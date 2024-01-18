Президент Ирана прилетел в Турцию. Визит Эбрахима Раиси основан на приглашении Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудят отношения стран и подпишут документы.

Иранский президент Эбрахим Раиси прибыл в Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед отъездом иранский лидер заявил, что в рамках поездки планируется обсудить отношения Тегерана и Анкары, а также будут подписаны важные документы. По его словам, страны проявляют волю к развитию связей.

Он также добавил, что Иран и Турция намерены увеличить товарооборот до $30 млрд в год. Раиси считает, что эта цель может быть достигнута за счет инфраструктуры и возможностей, которые есть у двух государств.