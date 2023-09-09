Радикалы атаковали посольство Ирана во Франции

Опубликовано: 19:32, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неизвестные сожгли дверь посольства Ирана во Франции. Информации о пострадавших нет.

Посольство Ирана во Франции подверглось нападению.

Стало известно о том, что была сожжена задняя дверь диппредставительства. Информации о пострадавших нет.

Правоохранители начали расследование по факту.

Напомним, что сегодня в Азербайджане состоялось заседание военной комиссии, участниками которой стали главы Минобороны АР и делегации вооруженных сил Ирана.

В ходе переговоров представители Ирана заявили об обеспокоенности властей страны действиями Еревана, которые несут угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе.