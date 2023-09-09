Радикалы атаковали посольство Ирана во Франции

Неизвестные сожгли дверь посольства Ирана во Франции. Информации о пострадавших нет.
Посольство Ирана во Франции подверглось нападению.
Стало известно о том, что была сожжена задняя дверь диппредставительства. Информации о пострадавших нет.
Правоохранители начали расследование по факту.
Напомним, что сегодня в Азербайджане состоялось заседание военной комиссии, участниками которой стали главы Минобороны АР и делегации вооруженных сил Ирана.
В ходе переговоров представители Ирана заявили об обеспокоенности властей страны действиями Еревана, которые несут угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе.