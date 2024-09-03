Путин ждет Пезешкиана в России для подписания нового договора

Президента Ирана Масуда Пезешкиана будут рады видеть в России с полноценным визитом, в ходе которого может быть подписан договор о стратегическом партнерстве России и Ирана, заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел встречу с секретарем иранского Высшего совета нацбезопасности Али Акбаром Ахмадианом. Подробности беседы сообщаются на сайте Кремля.

Так, российский лидер заявил, что Москва ценит тот факт, что конструктивное взаимодействие с российской стороной осталось в числе ключевых задач для занявшего недавно президентское кресло Масуда Пезешкиана.

Путин уточнил также, что иранского президента ожидают на саммите БРИКС. Мероприятие стартует 22 октября и завершится 24 октября, проходить саммит будет в Казани.

Глава российского государства предположил, что в столице Татарстана у него и Пезешкиана появится возможность, чтобы побеседовать в двустороннем формате.

"Как уже говорил в телефонном разговоре со вновь избранным Президентом, мы будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства"

– Путин

Российский президент пояснил, что возможность такого визита может быть детально рассмотрена в ходе упомянутой им выше встречи в Казани.

Глава российского государства также обратил внимание на ускорение развития российско-иранских отношений, которое наблюдается в последние несколько лет.

Он констатировал, что во многом таким развитием ситуации стороны обязаны участию Верховного лидера Али Хаменеи.

"Я прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания"

– президент России

Российский лидер также прокомментировал ситуацию с товарооборотом РФ и ИРИ. По его словам, в 2023 году был зафиксирован спад в объемах российско-иранской торговли. Однако, отметил Путин, за первые шесть месяцев 2024 года товарооборот увеличился практически в десять раз.