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Путин в Пекине выступил на форуме "Один пояс - один путь"

Путин в Пекине выступил на форуме &quot;Один пояс - один путь&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин находится в Пекине. Выступая на открытии форума "Один пояс - один путь" он пригласил партнеров и заинтересованные страны к развитию Севморпути.

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Пекин и как главный гость выступил с речью на открытии форума "Один пояс - один путь".

Международный форум проводится в третий раз, местом проведения церемонии стал Дом народных собраний в китайской столице. Выступление президента РФ состоялось сразу после выступления лидера КНР Си Цзиньпина.

"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития"

– Путин

Он рассказал о планах по реализации потенциала Северного морского пути - вскоре навигация станет круглогодичной, и пригласил "заинтересованные государства к прямому участию в его развитии".

Президент РФ находится в Китае с двухдневным визитом.

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