Вестник Кавказа

Путин рассказал о любимом салате на Новый год

Путин рассказал о любимом салате на Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оливье или селедка под шубой? Владимир Путин не стал выбирать один любимый новогодний салат.

В рамках прямой линии президенту РФ Владимиру Путину был задан вопрос о том, какой у него любимый салат на новогоднем столе. Выбирать предлагалось из традиционных оливье и селедки под шубой.

Российский лидер решил не выбирать один новогодний салат и отметил, что предпочтения зависят от употребляемого напитка.

"Смотря что закусывать", – пояснил Путин.

Ранее стало известно, что салат оливье вошел в топ-3 новогодних блюда, сильнее всего подорожавших за год. На Новый год 2024 этот салат обойдется на 25% дороже, чем прошлой зимой.

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