Путин рассказал о будущем российской экономики

Опубликовано: 18:21, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава государства спрогнозировал рост экономики РФ. По его словам, одним из индикаторов деловой активности является банковское кредитование

Глава российского государства Владимир Путин заверил, что экономика страны будет расти, однако оговорился, что это касается лишь «ряда показателей».

В частности, одним из «маячков» сохранения деловой активности президент назвал банковское кредитование.

«По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам - 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса»

– Владимир Путин

Далее он отметил, что растет спрос россиян на продукцию, что в конечном итоге должно неизбежно вести к сохранению высоких темпов экономического роста и, как следствие, пополнению бюджета.