РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин рассказал о будущем российской экономики

Путин рассказал о будущем российской экономики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава государства спрогнозировал рост экономики РФ. По его словам, одним из индикаторов деловой активности является банковское кредитование

Глава российского государства Владимир Путин заверил, что экономика страны будет расти, однако оговорился, что это касается лишь «ряда показателей».

В частности,  одним из «маячков» сохранения деловой активности президент назвал банковское кредитование.

«По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам - 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса»

– Владимир Путин

Далее он отметил, что растет спрос россиян на продукцию, что в конечном итоге должно неизбежно вести к сохранению высоких темпов экономического роста и, как следствие, пополнению бюджета.

Путин лично поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин лично поздравил Мирзиёева с днем рождения

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
985 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version