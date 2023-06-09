Российский лидер Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и армянским премьером Николом Пашиняном в Сочи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, Путин уже находится в городе. Свой рабочий день, сказал Песков, президент начнет с переговоров с Александром Лукашенко.
Далее Путин посетит заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, в рамках которых пройдут выступления руководителей иностранных делегаций, премьера Михаила Мишустина и самого президента.
Кроме того, как заявил Песков, руководитель государства намерен отдельно встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном. Завершится рабочий день Путина посещением Академии единоборств в "Сириусе", заключил представитель Кремля.