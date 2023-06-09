Опубликовано: 12:08, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин находится в Сочи, у него состоятся переговоры с Александром Лукашенко и Николом Пашиняном. Также он посетит заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Российский лидер Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко и армянским премьером Николом Пашиняном в Сочи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин уже находится в городе. Свой рабочий день, сказал Песков, президент начнет с переговоров с Александром Лукашенко.

Далее Путин посетит заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, в рамках которых пройдут выступления руководителей иностранных делегаций, премьера Михаила Мишустина и самого президента.

Кроме того, как заявил Песков, руководитель государства намерен отдельно встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном. Завершится рабочий день Путина посещением Академии единоборств в "Сириусе", заключил представитель Кремля.