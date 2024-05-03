Вестник Кавказа

Путин поручил правительству взяться за курорт в Адыгее

Путин поручил правительству взяться за курорт в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поручил правительству помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта. Ответственным назначен Михаил Мишустин.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ посодействовать в развитии горнолыжного курорта "Лаго-Наки" в Адыгее, пишет пресс-служба Кремля.

В перечне, опубликованном после совещания с членами кабмина, говорится о выделении не менее 500 млн рублей до 2030 года.

Ответственным за реализацию поручения президента назначен премьер Михаил Мишустин. Его необходимо выполнить до 1 октября текущего года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Молодой туристке в горах Адыгеи потребовалась помощь врачей

Молодой туристке в горах Адыгеи потребовалась помощь врачей

В столице Адыгеи возводят новый микрорайон

В столице Адыгеи возводят новый микрорайон

Туристы пока редко выбирают Адыгею - АТОР

Туристы пока редко выбирают Адыгею - АТОР

Кубань и Адыгею ждет аномальная сорокаградусная жара

Кубань и Адыгею ждет аномальная сорокаградусная жара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы