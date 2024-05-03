Путин поручил правительству взяться за курорт в Адыгее

Владимир Путин поручил правительству помочь Адыгее в развитии горнолыжного курорта. Ответственным назначен Михаил Мишустин.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ посодействовать в развитии горнолыжного курорта "Лаго-Наки" в Адыгее, пишет пресс-служба Кремля.

В перечне, опубликованном после совещания с членами кабмина, говорится о выделении не менее 500 млн рублей до 2030 года.

Ответственным за реализацию поручения президента назначен премьер Михаил Мишустин. Его необходимо выполнить до 1 октября текущего года.