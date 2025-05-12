Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, который выразил намерение содействовать успеху российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор – он состоялся в ходе технической остановки бразильского спецрейса в Москве, на нем бразильский президент летит из Китая в Бразилиа, сообщает Кремль.

В ходе беседы Лула да Силва озвучил свои впечатления от визита в Китай, сделав акцент на принятом в ходе визита двустороннем Совместном заявлении в поддержку инициативы президента РФ, посвященной возобновлению в четверг в Стамбуле прямых переговоров России и Украины.

"Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху"

– Кремль

Российский лидер выразил признательность Бразилиа и Пекину за их искреннее желание внести значимый вклад в работу над урегулированием конфликта.

Кроме того, Лула да Силва поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, который он получил на праздничных мероприятиях в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры"

– Кремль