Президент Бразилии не встречался с Путиным в Москве

Самолет президента Бразилии Лулы да Силвы совершил посадку в российской столице, как и предполагалось, но встречи с президентом Владимиром Путиным не состоялось.

Бразильский президент Лула да Силва побывал сегодня в Москве, но не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали в посольстве Бразилии в России.

Представитель дипмиссии, уточняет РИА Новости, дал отрицательный ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, в посольстве уточнили, что самолет да Силвы, который прибыл в РФ из Пекина, совершил в российской столице лишь "краткую остановку", сейчас он уже улетел и направляется в Бразилиа, пишет ТАСС.

Ранее в миссии заявили, что воздушное судно, на борту которого летит да Силва, осуществит в Москве "техническую остановку". Никакой иной информации в диппредставительстве не предоставили.

О том, что попадет сегодня в российскую столицу, сообщил сам Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине. По его словам, он планировал прилететь в Москву после визита в Китай. Глава государства отметил, чтобы хотел бы пообщаться с президентом Владимиром Путиным на тему российско-украинских переговоров, которые должны пройти завтра в Стамбуле.