Вестник Кавказа

Бразилия и Китай оценили предложение Путина о переговорах по Украине

Бразилия и Китай оценили предложение Путина о переговорах по Украине
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бразилия и Китай приветствуют предложение Владимира Путина о переговорах в Стамбуле. Ранее президент России предложил Киеву возобновить переговоры.

Китай и Бразилия приветствуют предложение российского лидера Владимира Путина начать переговоры по украинскому конфликту, сказано в совместном заявлении государств.

Данный документ был принят в рамках визита в Пекин бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы. Заявление опубликовало Центральное телевидение КНР.

"Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского"

- заявление Китая и Бразилии

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

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