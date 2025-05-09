Бразилия и Китай оценили предложение Путина о переговорах по Украине

Бразилия и Китай приветствуют предложение Владимира Путина о переговорах в Стамбуле. Ранее президент России предложил Киеву возобновить переговоры.
Китай и Бразилия приветствуют предложение российского лидера Владимира Путина начать переговоры по украинскому конфликту, сказано в совместном заявлении государств.
Данный документ был принят в рамках визита в Пекин бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы. Заявление опубликовало Центральное телевидение КНР.
"Китай и Бразилия приветствуют предложение президента Путина от 10 мая о начале мирных переговоров, а также позитивные заявления президента Зеленского"
- заявление Китая и Бразилии
Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.